Экс-игрок "Бенфики" и "Порту" Сергей Юран хочет возглавить "Спортинг"

Российский тренер Сергей Юран признался, что готов возглавить лиссабонский "Спортинг" после того, как команда лишилась наставника. Его слова приводит "РБ Спорт". "Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более что "Спортинг" — это Лиссабон", - заявил Юран. "Спортинг" - чемпион Португалии сезона-2023/24. Всего национальное первенство клуб выигрывал 20 раз. 29 октября стало известно, что тренер "Спортинга" Рубен Аморим возглавил английский "Манчестер Юнайтед". Португальский клуб проинформировал англичан о том, что придется выплатить €10 млн за досрочное расторжение контракта с Аморимом. В "Манчестер Юнайтед" согласились на эти условия. Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии - сначала в составе "Бенфике", а потом - в "Порту". За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был "Пари Нижний Новгород", который он покинул в апреле 2024 года.