В «Барселоне» опасаются, что клуб не сможет зарегистрировать Ольмо в январе

В руководстве «Барселоны» опасаются, что в январе клубу не удастся зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть нынешнего сезона в связи с финансовыми трудностями. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, положение сине-гранатовых осложняется тем, что они получат деньги от спонсорского контракта с Nike позже, чем ожидали. Кроме того, в клубе ожидают, что защитник команды Андреас Кристенсен в этом месяце восстановится от травмы, и тогда перед «Барселоной» возникнет задача зарегистрировать и его. Подчёркивается, что на текущий момент каталонский клуб обладает возможностями, чтобы зарегистрировать только одного из двух названных футболистов.

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