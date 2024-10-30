Футбольный клуб "Аталанта" анонсировал матч десятого тура чемпионата Италии против "Монцы" с помощью песни российской группы "Дюна" под названием "Привет с большого бодуна". Соответствующая видеозапись появилась в TikTok-аккаунте команды.

На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox. На фоне звучит российская песня.

"Аталанта" и "Монца" сыграют 30 ноября на стадионе "Джевисс" в Бергамо. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" идет на пятом месте, набрав 16 баллов за девять матчей. У команды пять побед, три поражения и один матч, завершившийся вничью. "Монца" расположилась на 16-м месте, набрав восемь очков. Команда выиграла всего один поединок, зато пять раз сыграла вничью, а также потерпела три поражения.

В "Аталанте" с 2020 по 2024 год выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в летнее трансферное окно перешел в американскую "Атланту Юнайтед".