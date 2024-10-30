«Интер» разгромил «Эмполи» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты миланского «Интера» одержали крупную победу над «Эмполи» в матче 10‑го тура чемпионата Италии.

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Встреча в Эмполи завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Давиде Фраттези оформил дубль, также гол забил Лаутаро Мартинес. С 31‑й минуты «Эмполи» играл в меньшинстве — красную карточку получил грузинский защитник Саба Гогличидзе.

В другом матче игрового дня «Венеция» на своем поле благодаря дублю Йоэля Похьянпало одержала победу над «Удинезе» (3:2). Оба гола финский нападающий забил с пенальти. Команда из Удине доигрывала в меньшинстве — на 53‑й минуте красную карточку получил Исаак Туре.

«Интер» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Эмполи» с 11 очками идет 11‑м. В следующем туре «Интер» 3 ноября примет «Венецию», «Эмполи» на следующий день дома встретится с «Комо».

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Чемпионат Италии. 2024-25. Тур 10

«Эмполи» (Эмполи) — «Интер» (Милан) — 0:3 (0:0)

Голы: Фраттези, 50 (ВИДЕО), 67 (ВИДЕО). Мартинес Лаутаро, 79 (ВИДЕО).

Удаления: Гогличидзе, 32. «Венеция» (Венеция) — «Удинезе» (Удине) — 3:2 (1:2)

Голы: Похьянпало, 41 (с пенальти) (ВИДЕО), 86 (с пенальти) (ВИДЕО). Николусси-Кавилья, 56 (ВИДЕО). — Ловрич, 19 (ВИДЕО). Браво, 25 (ВИДЕО).

Удаления: Туре, 53.