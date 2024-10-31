Футболиста из Второй лиги дисквалифицировали за плевок в арбитра

Полузащитник миасского «Торпедо» Денис Замятин дисквалифицирован на шесть матчей Второй лиги, сообщил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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В воскресенье «Торпедо» из Миасса сыграло вничью с «Краснодаром‑2» (1:1) в матче Второй лиги. Замятин был удален на 45‑й минуте.

— Игрок «Торпедо» (Миасс) Денис Замятин плюнул в главного судью во время остановки игры. Игрок дисквалифицирован на шесть матчей Второй лиги, из которых три — условно, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

Клуб из Миасса занимает 2‑е место в таблице серебряной группы Второй лиги А.