«Спартак» хочет забрать у «Локомотива» 19-летнего игрока

Московский «Спартак» хочет приобрести 19-летнего нападающего столичного «Локомотива» Сергея Пиняева. Об этом в подкасте «Чемпионата.com» сообщил автор Telegram-канала «КБ Телега» Максим Никитин.

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«Но в случае оформления сделки красно-белым придется потратить колоссальную сумму. Понятно, что бюджет сделки приличный. Весь переход Пиняева с учетом накрутки и зарплаты обойдется примерно в €30 млн», — заявил он.

Никитин подчеркнул, что кандидатура Пиняева нравится спортивному директору красно-белых Томашу Амаралу.

Футболист начал свое выступление в составе «железнодорожников» с 2023 года, в команду он перешел из самарских «Крыльев Советов». Действующее соглашение Пиняева с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 13 туров 22 очка. В активе «Локомотива» 28 баллов и третья строчка в таблице.