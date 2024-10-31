Защитник «Факела»: РПЛ не деградирует, появляются талантливые пацаны

Футболист «Факела» Игорь Калинин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги. По мнению Калинина, чемпионат России по футболу не деградирует.

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«РПЛ не деградирует. Смотря по каким критериям это всё оценивать… Для молодых сейчас больше возможностей для роста. Появляются молодые пацаны талантливые. Тот же Батраков. Появился бы он в тот момент, когда в команде играл, например, Жоао Марио? Это плюс? Плюс, на мой взгляд», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Факел» встречался с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По состоянию на сегодняшний день «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.