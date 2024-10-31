Игрок «Факела»: Кордоба — больной на голову, и мне это нравится

Футболист воронежского «Факела» Алексей Каштанов ответил на вопрос, на какого нападающего Российской Премьер-Лиги он ориентируется.

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«В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живёт футболом. У него менталитет победителя. Мне кажется, он что-то принимает, — он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает — круто!» — приводит слова Каштанова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 14 млн.