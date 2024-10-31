Гендиректор «Динамо» выступил за сокращение группового этапа Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров выступил за сокращение количества матчей группового этапа с шести до трех.

«Мы в прошлом году предлагали эти идеи, они даже рассматривались на рабочей группе. Одним из вариантов было сокращение числа матчей группового этапа до трех. Мы эту идею выдвинули, но было принято решение сохранить прежний формат турнира», – приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Пивоваров отметил, что сокращение количества игр до трех повысит спортивную составляющую и разгрузит командам календарь.

По нынешнему регламенту Кубка России 16 команд РПЛ разбиты на четыре группы по четыре команды. Каждый клуб проводит по шесть матчей в группе (три дома, три в гостях). Две лучшие команды группы выходят в четвертьфинал пути РПЛ, третья команда квалифицируется в четвертьфинал пути регионов, последняя команда вылетает из турнира.