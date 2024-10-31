«Манчестер Сити» проиграл финал Кубка Англии из-за похмелья футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от лондонского «Тоттенхэма» в 1/8 финала Кубка Англии (1:2) признался, что в финале турнира в сезоне-2023/24 против «Манчестер Юнайтед» футболисты вышли на поле с похмельем. Его слова приводит Daily Mail.

«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали. Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье, но это хорошие новости [что так долго не проигрывали]», — заявил специалист.

25 мая 2024 года «Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» в финальном поединке Кубка Англии и завоевал трофей. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1. Счет в поединке открыл «Юнайтед», на 30-й минуте игры отличился Алехандро Гарначо. Через девять минут Кобби Майну с передачи Бруну Фернандеша сделал счет 2:0. «Манчестер Сити» сумел отыграть один мяч только за три минуты до конца основного времени поединка — отличился Жереми Деку, которому ассистировал Фил Фоден.

«Манчестер Сити» выиграл Английскую премьер-лигу 19 мая, обыграв в заключительном туре «Вест Хэм», а вот чемпионская вечеринка по случаю победы состоялась перед матчем с «Юнайтед». Сообщалось, что вечеринка продлилась до пяти утра.