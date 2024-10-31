Защитник «Факела» назвал самую организованную команду РПЛ

Центральный защитник «Факела» Сергей Брызгалов назвал ЦСКА самой дисциплинированной командой РПЛ.

В гостевом матче 13-го тура РПЛ «Факел» сыграл с ЦСКА вничью со счетом 0:0.

«Любая игра с топ-клубом чемпионата подразумевает, что будет очень тяжело. В таких матчах нужно уметь доставать из себя характер. Поэтому со всеми топ-командами было трудно, выделить кого-то тут вряд ли получится. Но могу сказать, что, на мой взгляд, ЦСКА — это самая организованная и дисциплинированная команда всей лиги», — приводит слова Брызгалова legalbet.

После 13 туров ЦСКА с 24 очками занимает пятое место в РПЛ. «Армейцы» не проигрывают восемь матчей подряд во всех турнирах: шесть побед и две ничьи. Отставание от лидирующего «Краснодара» – девять очков.

Воронежский «Факел» с 11 очками идет в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Пари Нижнего Новгорода», идущего на «безопасном» на 12-м месте, – одно очко.