Дивеев: на двоих в Москве хватает от 150 до 300 тысяч рублей в месяц

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, сколько денег у него уходит на жизнь в Москве. Он заявил, что на двоих с женой ему хватает от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

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— СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

— Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело, — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему хватило бы 30 тысяч рублей в месяц на жизнь в Петербурге. А экс-футболист сборной России Юрий Жирков признался, что тратит более миллиона в месяц.