Григорян назвал главного тренера «Спартака» самоуверенным человеком

Известный российский специалист Александр Григорян назвал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича самоуверенным человеком.

© Чемпионат.com

— Станкович за этот период в «Спартаке» показал, что даже верные решения, которые принимает, он не может зафиксировать. Он потом начинает от них отказываться.

— О чем это говорит? О неуверенности?

— Нет. Человек, который называет себя дьяволом, а потом крестится по 10 раз за игру, не может быть неуверенным. Он, скорее всего, самоуверенный, — заявил Григорян в эфире «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Сербский специалист возглавил «Спартак» весной этого года. В матче 13-го тура РПЛ красно-белые встречались с «Пари НН». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Гости одержали победу со счётом 2:0. На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.