РФС: Бруней в России должен быть представлен первой сборной

В РФС сообщили, что сборная Брунея согласно заключённому договору не имеет права прислать вторую команду. В документе прописано, что соперник сборной России должен быть представлен первой сборной.

© Чемпионат.com

«Согласно договору на проведение матча Россия — Бруней соперник россиян должен быть представлен первой сборной», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в службе коммуникаций РФС.

Матч сборной России с Брунеем пойдёт в рейтинг ФИФА. В ноябрьскую международную паузу национальная команда России также проведёт товарищеский матч с Сирией.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.