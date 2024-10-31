Президент Медиалиги: «Без букмекерских денег медиафутбол выживет. Плохо будет всему спорту, но не медиафутболу»
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о букмекерских конторах.
– Выживет ли медийный футбол, если одним указом все букмекерские конторы станут нелегальными?
– 100%, что выживет. Большую часть бюджета наполняют партнерские соглашения от букмекеров, поэтому с ними хорошо сейчас.
Однако если уйдут, плохо будет всему спорту, кроме медийного футбола, – сказал глава МФЛ.
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Президент Медиалиги: «Без букмекерских денег медиафутбол выживет. Плохо будет всему спорту, но не медиафутболу»