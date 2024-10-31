В ЦСКА заявили, что Пьянич решил отдохнуть от соцсетей

Директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что страница полузащитника армейцев Миралема Пьянича в социальной сети в настоящий момент недоступна, так как игрок решил сконцентрироваться на футболе и устроить цифровой детокс.

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В четверг стало известно, что страница Пьянича в одной социальных сетей теперь недоступна.

— Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически присоединяться в этом к Пьяничу. Не думал, конечно, что придется пояснять решение игрока временно отдохнуть от соцсетей, но раз нужно, значит нужно, — написал Брейдо в Telegram‑канале.

ЦСКА объявил о переходе экс‑игрока «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича на правах свободного агента в конце сентября. Футболист подписал контракт по схеме «1+1».

ЦСКА набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре команда Марко Николича сыграет 2 ноября дома со «Спартаком».