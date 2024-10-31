Аморим высказался о своем назначении на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, который, по последней информации СМИ, в ближайшее время возглавит «Манчестер Юнайтед», высказался относительно переговоров между клубами насчёт его будущего.

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«Это переговоры между двумя клубами. Подобное всегда непросто, даже с учётом пунктов [об освобождении]. Им нужно всё обсудить. Мы получим разъяснения после игры [в пятницу], тогда всё станет ясно. Так что остаётся ещё один день, и после завтрашней игры будет известно решение. Что мне нравится в чемпионате Англии? Всё», — приводит слова Аморима Evening Standard.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит € 11 млн лиссабонскому клубу: около € 10 млн за трансфер и чуть более € 1 млн за расторжение долгосрочного контракта с португальским грандом.