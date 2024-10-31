Бывший футболист из системы «Валенсии» погиб в результате урагана «Дана»

Воспитанник академии футбольного клуба «Валенсия» Хосе Кастильехо погиб в возрасте 28 лет в результате урагана «Дана» в Испании, сообщает пресс‑служба команды.

— «Валенсия» глубоко сожалеет о смерти Хосе Кастильехо, ставшего жертвой «Даны». Кастильехо был частью академии «Валенсии» и играл в нескольких командах сообщества Валенсия, — говорится в сообщении.

Кастильехо после пребывания в академии «Валенсии» выступал за клубы низших лиг «Патерна», «Эльденсе», «Буньоль», «Рода», «Торре Леванте» и другие.

По данным СМИ, в автономном сообществе Валенсия в результате урагана и наводнения погибли более 150 человек. Несколько матчей в Кубке и чемпионате Испании были перенесены.