В Брунее пояснили, какая сборная поедет на игру с Россией

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что на матч с Россией отправится не основной состав сборной Брунея, отметив, что это не так, передает Sport24.

«В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков. У нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков», — сказала Картиена.

Также Картиена отметила, что слова от лица брунейской ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность.

Игра состоится 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Еще одним соперником сборной России на ноябрьский сбор должна стать команда Сирии.