$97.44+0.42105.84+0.32
Войти в почту

Московское «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Ростов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Московское «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ
© Чемпионат.com

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. Уже через две минуты полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий сравнял счёт.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

Футбол
Андрей Лунев
Лев Яшин
Николай Комличенко
Валерий Карпин
Динамо
Банк ВТБ