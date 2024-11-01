Тренер туринского «Ювентуса» прокомментировал ничью в матче с «Пармой»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал ничью в матче с «Пармой».

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«Ничья — это определённо не тот результат, которого мы хотели. Мы не сделали того, что нужно было для победы. Хотим многого добиться, но иногда нам не удаётся сделать то, что задумали. Мы должны быть тверды в своих идеях и добиваться большего. На протяжении всего матча нам следовало быть более сбалансированными на половине поля соперника. Что касается атаки, то я ожидаю большего от всех, сегодня мы могли бы сыграть намного лучше в одних моментах, в то время как в других у нас всё получалось хорошо. Мы должны финишировать лучше, с хорошей организацией игры и с тем, чтобы все действовали заодно. Технические ошибки — это часть игры, у нас очень сильные игроки, которые иногда хотят сделать слишком много и могут допускать ошибки. Теперь мы должны оставить эту игру позади, восстановить силы и подумать о следующем матче в Удине», — заявил он во время послематчевой конференции.

Напомним, матч 10-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 между «Ювентусом» и «Пармой» завершился со счётом 2:2. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия).