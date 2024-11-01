Стало известно, кто может возглавить «Сокол»

Кашчелан может возглавить «Сокол». Тренер входил в штабы Илича и Юрана в «Пари НН»
Младен Кашчелан может возглавить «Сокол».
Кандидатуру 41-летнего черногорца, получившего в прошлом году российский паспорт, предложили саратовскому клубу на случай отставки Алексея Баги, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
После 16 туров «Сокол» занимает в Мелбет Первой лиге 15-е место.
Ранее Кашчелан входил в тренерские штабы Саши Илича и Сергея Юрана в «Пари НН». Как футболист экс-хавбек известен по выступлениям за «Балтику», «Тамбов», «Тосно» и тульский «Арсенал».
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Кашчелан может возглавить «Сокол». Тренер входил в штабы Илича и Юрана в «Пари НН»