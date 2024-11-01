В «Байере» полагают, что Алонсо уйдет в «Реал» в 2025-м. «Мадрид» может предложить Анчелотти должность посла клуба
В «Байере» считают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» в 2025 году.
Как сообщает Relevo, мадридский клуб рассматривает своего бывшего игрока в качестве преемника Карло Анчелотти. С итальянцем не планируют расставаться до конца сезона, его очень уважают и в дальнейшем могут предложить должность посла клуба.
В главном тренере «Байера» же видят специалиста, совмещающего в себе традиции и новые методы работы в футболе. Руководство считает, что он способен зарядить и направить команду, наполненную молодыми и талантливыми игроками.
Отмечается, что немецкий клуб был готов к такому развитию событий еще в конце прошлого сезона, когда испанец отказался возглавить «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.
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В «Байере» полагают, что Алонсо уйдет в «Реал» в 2025-м. «Мадрид» может предложить Анчелотти должность посла клуба