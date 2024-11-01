Глушаков о том, середняк ли «Спартак»: «Факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы. Все все понимают»
Денис Глушаков ответил, является ли «Спартак» середняком РПЛ.
Команда тренера Деяна Станковича находится на шестой позиции в таблице Мир РПЛ.
– На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата.
Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно.
– От «Спартака» всегда ждут первого места?
– Ждать можно сколько угодно. Все все понимают.
Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
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Глушаков о том, середняк ли «Спартак»: «Факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы. Все все понимают»
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