Дзюба назвал игроков «Амкала» полупокерами

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился некоторыми выводами по итогам своего опыта в медиафутболе. 36-летний форвард сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Дзюба пнул одного из медиафутболистов, так как Артёму не понравились слова, которые он услышал. После этого завязалась потасовка, а президент «Амкала» увёл свою команду с поля.

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