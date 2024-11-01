Матерацци заявил, что Мартинес входит в топ-5 «Золотого мяча»

Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 – ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»
Марко Матерацци заявил, что Лаутаро Мартинес входит в топ-5 «Золотого мяча».
Форвард «Интера» занял седьмую строчку в голосовании.
«Несомненно, Лаутаро входит в пятерку лучших. Не могу жаловаться на Родри, который выиграл Лигу чемпионов и Евро, или на Карвахаля. Но Лаутаро также выигрывал трофеи с «Интером» и со сборной Аргентины. Он прав, когда говорит, что ожидал большего. Думаю, что «Золотой мяч» не имеет большого значения. Реальная ценность определяется клубами, с которыми вы выигрываете трофеи. И я бы сказал, что Лаутаро находится в хорошем положении. Он побеждал с «Интером» и Аргентиной, включая чемпионат мира и два Кубка Америки. Вот что имеет значение. Это я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале против Франции и даже не вошел в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году. Лаутаро должен прислушаться к словам Месси, потому что его суждение важнее, чем мнение членов жюри «Золотого мяча», – сказал бывший защитник «Интера» Марко Матерацци.
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Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 – ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»