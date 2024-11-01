«Зенит» присоединился к месяцу борьбы с кибербуллингом

«Зенит» поддержал всероссийский социальный проект «Каждый третий» против агрессии в интернете и за его пределами.

© Спорт день за днем

В ноябре 2024 года пройдет шестая социальная кампания VK, которая призвана защитить от ненависти и объединить всех, для кого насилие в любой его форме — недопустимо. В предыдущие годы это был «День борьбы с кибербуллингом», сейчас акция продлится месяц, чтобы привлечь к проекту как можно больше неравнодушных.

Результаты исследования VK показали, что 33% пользователей — каждый третий — становились жертвами кибербуллинга.

«Зенит» присоединяется к кампании во второй раз. В рамках этого месяца петербургский клуб поделится правилами сетевого этикета, а также расскажет о профильных организациях, которые помогут получить поддержку, если вы столкнулись с насилием.

Присоединиться к борьбе с кибербуллингом можно на kiberbulling.net.

«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав в 13-ти матчах 30 очков. От лидирующего в чемпионате России «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на 3 очка.

Завтра, 2 ноября, «Зенит» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги.