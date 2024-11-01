Хави убедил Ямаля остаться в «Барселоне», когда тому было 15 лет

Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)
Хави убедил Ламина Ямаля остаться в «Барселоне», когда ему было 15 лет.
В то время каталонцы получили предложение от «ПСЖ» по трансферу полузащитника. В клубе опасались, что их воспитанник может покинуть клуб бесплатно, когда ему исполнится 16 лет.
По информации Mundo Deportivo, с Ямалем вызвался поговорить Хави, в то время тренировавший «Барселону». Он сказал молодому игроку, чтобы позволит ему сыграть за первую команде, так как видит его перспективы. Взамен футболист должен был остаться в клубе.
В результате оба сдержали обещания. Ламин дебютировал в основной команде в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев, а в 16 подписал свой первый профессиональный контракт с «Барселоной».
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Хави уговорил 15-летнего Ямаля остаться в «Барселоне», пообещав поставить его в основу (Mundo Deportivo)
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