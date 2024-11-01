Российский футболист хочет стать гражданином Норвегии

Российский вратарь Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Буде-Глимт», рассказал, что хочет стать гражданином Норвегии. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на NRK.

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«Я хочу этого. Не по футбольным причинам, а из-за своей семьи. Моя невеста — норвежка, я хотел бы остаться в этой стране. Хочу стать норвежцем, мне очень нравится здесь», — сказал Хайкин.

В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет матчей за сборную России.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча, после чего вернулся в норвежскую команду.