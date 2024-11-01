Миралем Пьянич рассказал, чему удивился за первые сутки в России

Новичок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что его удивило в первые сутки пребывания в России. Босниец отметил журналистов, которые встретили его в аэропорту посреди ночи. Также он выделил необычную презентацию в ЦСКА — клуб использовал для представления Пьянича живую лошадь, которая является символом армейской команды.

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— Ты был удивлен, что несмотря на позднее прибытие рейса в аэропорту Москвы тебя ждали журналисты?

— И да, и нет. В моей карьере уже бывали такие встречи в аэропорту, но в этот раз, честно говоря, не ожидал увидеть журналистов, ведь время было совсем поздним. Поэтому, не скрою, удивился.

— Как ты отреагировал, когда впервые приехал на стадион и сразу же увидел коня?

— Тут я удивился еще больше (смеется). Незадолго до съемок мне рассказали идею моей презентации, объяснили, что конь – это символ клуба. Я бы сказал, что это было очень оригинально, — приводит слова Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, несколько лет до переезда в Россию Пьянич выступал в ОАЭ. До этого он защищал цвета «Барселоны», «Ювентуса» и ряда других европейских клубов.