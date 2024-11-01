Миралем Пьянич оценил главного тренера ЦСКА Марко Николича

Новичок ПФК ЦСКА Миралем Пьянич оценил главного тренера армейской команды Марко Николича. Ранее игрок и тренер пересекались в чемпионате ОАЭ. Босниец заявил, что ему нравится то, как Николич видит футбол. У них одинаковые взгляды на игру, считает Миралем.

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«Перед переездом сюда у нас был важный разговор, где он рассказал мне о всех нюансах. Марко сыграл большую роль в моем выборе. Мне нравится, как он видит футбол. У нас с ним абсолютно одинаковые взгляды. Например, мы отрабатываем несколько игровых ситуаций, и я вижу, где прибавляю. Уверен, что с этим подходом я смогу принести пользу клубу", — приводит слова Пьянича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, несколько лет до переезда в Россию Пьянич выступал в ОАЭ. До этого он защищал цвета «Барселоны», «Ювентуса» и ряда других европейских клубов.