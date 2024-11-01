«С Брунеем точно поможет!» Романцев отреагировал на натурализацию Дугласа Сантоса
Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на натурализацию капитана «Зенита» Дугласа Сантоса. Бразилец получил паспорт РФ. Теперь он сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. Романцев пошутил о том, что помощь Дугласа Сантоса может понадобиться России в матче с Брунеем.
— Семак уже заявил, что Дуглас Сантос наверняка поможет сборной России. А что думаете вы?
— Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет (смеётся). А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину, — приводит слова Олега Романцева интернет-портал «Спорт-экспресс».