Денис Глушаков пообещал выиграть Кубок России в качестве тренера

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР пообещал выиграть Кубок России по футболу в качестве тренера.

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Глушаков летом перешел в «Химки» и провел за команду восемь матчей. В октябре стало известно, что футболист заключил соглашение с медийным клубом СКА из Ростова‑на‑Дону, при этом его контракт с подмосковным клубом по‑прежнему действует.

— Как игрок я пока не выиграл Кубок России, но как тренер, обещаю, выиграю Кубок.

— В следующем году?

— Давайте так быстро не будем (смеется), — сказал Глушаков в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР

Также Глушаков поздравил «Матч ТВ» с днем рождения. В пятницу, 1 ноября, телеканалу исполнилось девять лет.

— Каналу долголетия, процветания и побольше спорта, футбола и ярких моментов, — добавил Глушаков.