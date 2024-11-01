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РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

РФС запретил «Химкам» регистрацию новых футболистов
© Матч ТВ

Ограничения связаны с удовлетворением заявлений Юрия Журавлева о взыскании задолженности после расторжения контракта, а также калининградской «Балтики» о взыскании задолженности по трансферу Кирилла Капленко.

Кроме того, палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферу Лукаса Габриэля Веры в полном объеме. Подмосковный клуб должен выплатить «Оренбургу» задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат по трансферному контракту.

— Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед футболистом Юрием Журавлевым, — говорится в решении на сайте РФС.

После 13 туров «Химки» набрали 11 очков и занимают 13‑е место в таблице МИР РПЛ.

Футбол
Кирилл Капленко
Юрий Журавлев
РФС