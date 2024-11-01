Московское «Динамо» дома сыграло вничью с «Ростовом» в 14‑м туре РПЛ

Московское «Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче 14‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «Ростова» Николая Комличенко (24‑я минута) хозяева ответили точным ударом Александра Кутицкого (26‑я).

Во втором тайме не был засчитан гол форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оказавшегося в офсайде.

«Динамо» с 27 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» (14) идет на восьмом месте. Безвыигрышная серия ростовчан в РПЛ достигла семи матчей.

В следующем туре «Динамо» примет нижегородский «Пари НН», а «Ростов» дома сыграет с подмосковными «Химками». Обе встречи состоятся 9 ноября.

Капитаны «Динамо» и «Ростова» вышли на этот матч с повязками, на которых были написаны поздравления телеканала «Матч ТВ» с днем рождения. В пятницу каналу исполнилось девять лет, «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года.