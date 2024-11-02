Главный врач «Динамо» рассказал о характере травмы Бителло

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал рассказал о характере травмы бразильского полузащитника клуба Бителло, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

«У Бителло контактная травма: перелом десятого ребра. Максимально ему потребуется месяц на восстановление. Будем стараться, чтобы в этой части чемпионата он сыграл. До перерыва на паузу сборных он не сыграет. У него сейчас идёт пассивное восстановление», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр.