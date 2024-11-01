Чемпионаты Сербии перенесли из‑за траура в связи с трагедией на вокзале города Нови‑Сад

Сербская Суперлига объявила о переносе двух матчей национального первенства, запланированных на 2 ноября, в связи с ситуацией на вокзале города Нови‑Сад.

В результате обрушения козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови‑Сад погибли, по последним данным, 14 человек, — об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура.

В субботу должны были пройти два матча 14‑го тура сербской Суперлиги: «Црвена Звезда» — «Воеводина» и «Нови‑Пазар» — ИМТ. Они перенесены на 3 ноября.