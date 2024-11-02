Экс-скаут ЦСКА сообщил, что клуб мог купить нападающего «Барселоны»

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал, как московский клуб мог подписать нападающего «Барселоны» Рафинью, когда тот выступал в чемпионате Португалии.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги бразильский вингер забил шесть голов за 11 матчей в составе каталонского клуба.

— Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье, когда тот еще играл в «Витории Гимарайнш». Так я познакомился с Деку: он тогда работал с Рафиньей как агент. Все было сложно, но он и правда мог перейти.

— Сложно из‑за стоимости?

— Как раз она была абсолютно адекватной. Просто на Рафинью уже претендовали топ‑клубы знакомой ему лиги — и «Бенфика» и «Спортинг», куда он в итоге и перешел, — приводит слова Чистякова Sport24.