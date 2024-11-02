Роналду жестом отреагировал на скандирования «Месси!» во время матча Про-Лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал большой палец болельщикам «Аль-Хиляля», скандировавшим «Месси! Месси! Месси!» во время очного матча команд в 9-м туре саудовской Про-Лиги.

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Португальский футболист выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 67 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.