Широков рассказал, у кого будет небольшое преимущество в матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн, поделился мыслями о предстоящем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

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«Не важно, в каком они состоянии сейчас. На дерби любая команда в любом состоянии соберётся. Много раз было, когда и ЦСКА, и «Спартак» перед дерби были в плохом состоянии, но дерби – это совершенно другой матч. Единственное – ЦСКА играет дома, перед своими болельщиками. В связи с этим у армейцев, возможно, есть небольшой процентик преимущества», — приводит слова Широкова Metaratings.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команду будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.