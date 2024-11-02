Рахимич надеется, что Головин в будущем перейдет в «Реал»

Рахимич видит Головина в «Реале»: «Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет»
Элвер Рахимич надеется, что Александр Головин в будущем перейдет в «Реал».
— Как раз при вас к первой команде ЦСКА подтянули совсем юного Головина. Его карьера — лучший пример для молодежи?
— Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако», слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы.
«Монако» — хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться еще выше.
— Где его видите в идеале?
— В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет, — сказал экс-полузащитник ЦСКА.
Широков о матче ЦСКА и «Спартака»: «Николич выглядит значительно предпочтительнее Станковича. Но играют же не тренеры, а футболисты»
Рубен Аморим: «Просил «МЮ» о переходе после этого сезона, но они сказали – сейчас или никогда. За меня заплатили больше, чем указано в пункте об отступных»
Ландо Норрис: «Феррари» 9-10 гонок назад стала главным конкурентом «Макларена» в борьбе за Кубок конструкторов»