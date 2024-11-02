Роман Широков назвал сильные стороны ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн», назвал сильные стороны московского ЦСКА в преддверии дерби со «Спартаком».

© Чемпионат.com

«ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном стал играть значительно дисциплинированнее в обороне и меньше пропускать. С приходом Гуарирапы и атака ЦСКА стала сильнее, чем в начале сезона. При всём уважении к Мусаеву, Гуарирапа добавил мощи нападению. Конкуренция за место в составе позволить прогрессировать и Мусаеву, и Гуарирапе. Оборона ЦСКА надёжнее «Спартака»? ЦСКА на данный момент, конечно, стабильнее в обороне. С приходом Марко Николича они стабилизировали игру в защите. В прошлом сезоне армейцы очень много пропускали в концовках матчей, а теперь стали играть более дисциплинированно», — приводит слова Широкова Metaratings.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команду будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.