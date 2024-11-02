«Реал» заинтересован в возвращении былой игры от Беллингема

Беллингем обсуждал с Анчелотти позицию на поле. Хавбек «Реала» хочет чувствовать себя так же, как в прошлом сезоне
«Реал» заинтересован в возвращении былой игры от Джуда Беллингема.
В нынешнем сезоне англичанин сделал одну результативную передачу и ни разу не забил в семи матчах Ла Лиги.
Как пишет Marca, хавбек хочет чувствовать себя так же, как в прошлом сезоне, где он забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах чемпионата.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти уже обсуждал с футболистом его игру и позицию на поле в этом сезоне.
Итальянец дал понять, что полузащитник чаще сможет появляться в штрафной соперника, однако отметил необходимость полной самоотдачи ради команды.
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