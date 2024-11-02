Карраскаль заявил о желании получить российский паспорт

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль заявил о желании последовать примеру защитника «Зенита» Дугласа Сантоса и получить российский паспорт, благодаря которому бразилец теперь сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

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— Дуглас Сантос недавно получил российский паспорт. Нет ли в «Динамо» желающих последовать его примеру?

— Такая возможность, наверное, есть у любого игрока. Наш клуб не исключение. Есть футболисты, которые по несколько лет выступают в России. В целом идея хорошая, но для этого должно быть обоюдное желание клуб и игрока.

— У вас есть такое желание?

— Я бы хотел, — приводит слова Карраскаля «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» объявило о переходе Карраскаля 27 августа 2023 года. Контракт с футболистом из Колумбии был подписан сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. За это время Хорхе принял участие в 44 матчах москвичей, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.