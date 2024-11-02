В УЕФА отрицают, что Чеферин подверг критике Винисиуса

Президенту УЕФА Александеру Чеферину не принадлежат ранее появившиеся в СМИ слова с критикой крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Напомним, ранее появились высказывания, якобы сделанные Чеферином о том, что бразильский футболист справедливо не выиграл «Золотой мяч» — 2024. В частности, отмечались частые апелляции Винисиуса к судьям.

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