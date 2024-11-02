Самый титулованный легионер РПЛ высказался о лидерстве «Краснодара»

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, являющийся самым титулованным легионером в истории Российской Премьер-Лиги, высказался о лидерстве «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России.

© Чемпионат.com

«Они и в прошлом сезоне до последних туров шли наверху и претендовали на титул, хотя и поменяли весной тренера. Тоже, кстати, серба — Ивича. В этом чемпионате «Краснодар» держит свой уровень, класс. Молодцы, поздравляю! Надеюсь, кто-то уже прервёт эту серию «Зенита», хотя сделать это будет очень сложно. «Зенит» — большой клуб», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 матчах. Ближайшего конкурента, которым является действующий чемпион «Зенит», чёрно-зелёные опережают на три очка при победе в личной встрече первого круга.