Александр Мостовой заявил, что «Спартак» подставил его со стажировкой.

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Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию. Ранее стажировка специалиста в «Спартаке» была отменена по инициативе клуба.

– Вам нужно пройти стажировку в клубе РПЛ или подойдет любой профессиональный?

– Можно пройти в любом футбольном клубе. После подставы «Спартака» я уже не делю ни на что. Кто будет открыт, туда и пойду.

– Есть какие‑то договоренности?

– Пойду стажироваться после 5 ноября. Я со «Спартаком» договорился. И что? Они подставили. Мне теперь с ними судиться, что ли? Нет разницы, где проходить стажировку, – сказал экс-игрок «Спартака».