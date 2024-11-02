В «Крыльях Советов» изменится трансферная политика

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в футбольном клубе «Крылья Советов» изменится трансферная политика.

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В четверг стало известно, что Сергей Корниленко покинул пост спортивного директора «Крыльев Советов», который занимал с лета 2020 года.

— По спортивному директору. Сейчас в «Крыльях» проходит масштабная ревизия финансово‑экономический деятельности, меняются подходы работы клуба по ряду направлений, в том числе спортивного блока. Руководство «Крыльев» приняло решение расстаться со спортивным директором. Сергею Александровичу Корниленко — спасибо за работу в клубе и дальнейших успехов. Меняем трансферную политику. Во главу угла ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб «Крыльям». Отсюда — информационное давление на клуб, всякого рода вбросы и «инсайды». Знаем, кто именно за этим стоит, — написал Федорищев в Telegram‑канале.

«Крылья Советов» занимают 10‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ после 13 туров.