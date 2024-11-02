Широков назвал самых талантливых футболистов, с которыми играл в ЦСКА и «Спартаке»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков, ныне занимающий пост генерального директора футбольного клуба «Леон Сатурн», назвал самых талантливых игроков, с которыми он выступал в составе красно-синих и красно-белых.

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– Назовите самого талантливого футболиста, с которым вы играли в ЦСКА.

– Я всегда за воспитанников команды, поэтому назову Игоря Акинфеева. Тем более я с ранних лет видел его, как он рос, как начинал играть с маленьких гандбольных ворот.

– А из одноклубников в «Спартаке»?

– В тот момент с нами периодически тренировался Зелимхан Бакаев. Митрюшкина ещё могу выделить. Самым талантливым в том «Спартаке» был я (смеётся), — приводит слова Широкова Metaratings.

Сегодня, 2 ноября, состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура чемпионата России. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка.