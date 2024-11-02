«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Рубином» в 14-м туре РПЛ

Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. «Локомотив» выиграл со счётом 1:0.

© Чемпионат.com

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Во встрече в рамках 6-го тура победу одержал «Локомотив» (3:0), а в игре 25-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко за 14 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.